Lombardia: De Corato, sindacati di polizia denunciano organici insufficienti

- "I sindacati Sap, Fsp polizia, Es, Ls, Pnfd, Lisipo, Consap, Mp federazione Coisp, Mosap, Silp, Cgil-Uil polizia hanno confermato quanto sostengo da tempo: gli organici delle forze dell'ordine sono insufficienti e gli agenti hanno un'età media decisamente troppo alta”. Lo dichiara in una nota l'assessore regionale in Lombardia alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. “La denuncia dei sindacati è nata dall'opposizione l'emendamento n. 189.0.2 alla legge di bilancio 2022 che, se approvato, prevederebbe di trattenere in servizio i poliziotti per ulteriori due anni oltre i limiti ordinamentali. Ciò significherebbe avere per le strade agenti ‘anziani’ e bloccare il turn over dei giovani. Servono invece nuovi concorsi per arruolare nuove forze e soprattutto giovani in grado di adempiere al meglio agli obbiettivi di servizio. Lo avevo denunciato più volte osservando quanto è accaduto a Milano con le manifestazioni dei no vax del sabato. Gli agenti in campo erano in numero inadeguato per contenere centinaia di manifestanti, tant'è vero che diverse volte hanno sfondato i cordoni di sicurezza. Ho chiesto più volte di sapere il numero di poliziotti e carabinieri in servizio a Milano ma non ho ricevuto risposta. Evidentemente all'imbarazzo per i numeri inadeguati è stato preferito il silenzio", conclude De Corato. (Com)