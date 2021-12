Spagna: la prossima settimana sarà convocata Conferenza presidenti comunità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo, Pedro Sanchez, convocherà, la prossima settimana, la Conferenza dei presidenti delle comunità locali per affrontare la situazione legata al Covid-19. Quest’appuntamento non pregiudicherà l’organizzazione, annunciata a novembre dallo stesso Sanchez, di una Conferenza presidenti sull'isola di La Palma, duramente colpita dall’eruzione vulcanica iniziata lo scorso 19 settembre, che si terrà intorno alla metà di gennaio del 2022. Secondo quanto riferiscono fonti della Moncloa, il palazzo del governo spagnolo, all’agenzia di stampa “Europa Press”, il luogo in cui si terrà la prossima Conferenza dei presidenti o il giorno esatto non sono ancora stati stabiliti. La conferenza della prossima settimana è convocata a causa dell'aumento dei casi di coronavirus in Spagna. L'ultima Conferenza dei presidenti si è tenuta il 30 luglio a Salamanca. (Spm)