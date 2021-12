Afghanistan: domani in Pakistan riunione straordinaria Organizzazione cooperazione islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale del Pakistan, Islamabad, ospiterà domani, 19 dicembre, una sessione straordinaria del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica che si concentrerà sulla situazione umanitaria in Afghanistan. Alla conferenza sono stati invitati anche i rappresentanti dell'Emirato islamico dell'Afghanistan. I ministri degli Esteri degli Stati membri discuteranno i mezzi per fornire assistenza umanitaria al popolo afgano. I ministri presenti troveranno soluzioni per la situazione umanitaria in rapido deterioramento in Afghanistan, soprattutto in termini di carenza di cibo e sfollati, ed esamineranno la situazione dell'economia. Parteciperà all'evento anche il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Thomas West, che si è detto lieto di parteciparvi. "Un'iniziativa tempestiva e importante", ha scritto su Twitter West, sottolineando che "il popolo afgano rimarrà al centro delle nostre considerazioni". (Res)