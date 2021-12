Romania: governo adotta la Strategia nazionale anticorruzione 2021-25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha approvato la Strategia nazionale anticorruzione 2021-25. Lo ha reso pubblico il ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, sottolineando che il documento rappresenta un impegno politico a sostenere tutte le istituzioni che contrastano la corruzione ed è, al tempo stesso, anche un primo obiettivo previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per quanto riguarda la Giustizia. Il ministro ha precisato che la Strategia è correlata con strumenti internazionali di cui fa parte la Romania, come il Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco), il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). L’Mcv è stato introdotto a gennaio del 2007, all’adesione di Bulgaria e Romania all’Ue, per aiutare i due Paesi a superare le carenze nella riforma del sistema giudiziario e nella lotta alla corruzione.(Rob)