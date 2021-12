Francia: ministro Salute Veran, pass vaccinale è "forma mascherata di obbligo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pass vaccinale per il Covid-19 francese è "una forma mascherata di obbligo di vaccinazione". Lo ha ammesso per la prima volta il ministro della Salute francese, Olivier Veran, in un'intervista al portale “Brut”. "Il pass vaccinale è una forma mascherata di vaccinazione obbligatoria, ma è più efficace di una vaccinazione obbligatoria. Impedire alle persone di andare in bar, ristoranti, e altri luoghi che accolgono il pubblico se non sono vaccinate, è più efficace che multarle 100 euro quando vengono catturate per strada", ha assicurato il ministro. "Non possiamo continuare a vivere così", ha aggiunto Veran. "L'idea non è punire, sanzionare, ostracizzare. L'idea è dire, ora non abbiamo più scelta (...), non possiamo continuare a vivere così sotto la minaccia di ondate epidemiche perché 5 milioni di francesi continuano a scegliere di non proteggere sé stesse", ha affermato Veran. (Frp)