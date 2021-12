Quirinale: Salvini, non metto veti nei confronti di nessuno, si lavori bene e in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'elezione del presidente della Repubblica, il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato di essere al lavoro "perchè si scelga bene e in fretta, senza escludere nessuno. Io non metto veti nei confronti di nessuno e tutti hanno titolo di presentarsi". Lo ha detto oggi rispondendo alle domande dei giornalisti in piazza San Babila a Milano, dove è stato allestito un gazebo della Lega. "Ho chiamato tutti i segretari di partito e tutti mi hanno risposto positivamente" ha aggiunto. "Li rinviterò tutti a un incontro spero prima della fine dell'anno, per trovare una modalità operativa che comporti meno litigi e meno perdite di tempo. Il centrodestra è e sarà compatto, quindi vedremo a gennaio chi si candiderà, perché al momento stiamo parlando di ipotesi". L'ex ministro dell'interno ha poi ribadito la volontà che "tutti partecipino a questo tavolo, nessuno escluso, piccoli e grandi, destra e sinistra, perché si perda poco tempo e si elegga un presidente della Repubblica che per sette anni garantisca tutti. È chiaro che il centrodestra è maggioranza in Parlamento, è maggioranza nel Paese, farà delle proposte". (Rem)