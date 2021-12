Turchia: principale gruppo imprenditoriale invita a marcia indietro su politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande gruppo imprenditoriale turco, Tusiad, ha esortato oggi il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ad abbandonare una controversa politica monetaria basata su tassi bassi che ha provocato un crollo della lira. Lo riferisce un comunicato stampa del gruppo. Ieri, 17 dicembre, la lira ha toccato un minimo record di 17 a uno rispetto al dollaro statunitense, come esito dei timori di una spirale inflazionistica causata dalla nuova politica di Erdogan di fronte all'impennata dei prezzi. "A causa dell'instabilità che stiamo vivendo negli ultimi tempi, è diventato chiaro che gli obiettivi nell'ambito di questo programma economico non saranno raggiunti", si legge. Inoltre, "in seguito a misure prese nel quadro delle nuove preferenze economiche, si è creato un ambiente di sfiducia e instabilità". (Tua)