Germania: Merz (Cdu), dobbiamo migliorare la cooperazione con la Csu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare la cooperazione fra l’Unione cristiano-democratica (Cdu) e l’Unione cristiano-sociale (Csu). Questo l’obiettivo di Friedrich Merz nominato ieri come presidente designato della Cdu. Parlando all'emittente “Bayern 2”, Merz ha affermato che “quello che abbiamo vissuto quest'anno non si deve ripetere”: un chiaro riferimento alla sconfitta alle elezioni parlamentari dello scorso 26 settembre. “Noi stessi abbiamo contribuito al alla sconfitta in queste elezioni federali”, ha aggiunto Merz, che ha accettato di incontrare il leader della Csu, Markus Soeder, questo fine settimana. Nel prossimo anno ci sarà un'intera serie di tornate elettorali statali in Germania e nel 2023 le elezioni in Baviera, ha affermato Merz. "Abbiamo un enorme interesse a vincere queste consultazioni", ha detto Merz, secondo cui "Soeder sa che questo può avvenire solo se lo facciamo insieme". "Siamo reciprocamente dipendenti l'uno dall'altro", ha detto Merz, riferendosi a Cdu e Csu Merz ha suggerito che le presidenze dei due partiti si incontrino almeno una volta all'anno o, possibilmente, anche due. “I due presidenti devono comunque avere un buon rapporto personale e amichevole. Investirò del tempo su questo punto", ha proseguito Merz, ricordando che con “Soeder ci conosciamo da decenni. Siamo più forti insieme e la parola insieme va sottolineata”. (Geb)