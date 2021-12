Green pass: Salvini, no alla discriminazione dei bambini nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Prima di discriminare anche un solo bambino, prima di lasciare a casa anche un solo bambino, bisogna andarci molto cauti. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando, in piazza San Babila a Milano, dove è stato allestito un gazebo del Carroccio, la richiesta avanzata da alcuni sindaci al governo per introdurre il green pass anche nelle scuole. "Stiamo lavorando per garantire scuola, lavoro e vita a tutti" ha aggiunto. "Discriminare bambini, isolare i bambini, chiudere a casa i bambini non è il mio obiettivo. Anche perché non mi sembra che l'Anci abbia sostenuto questo progetto, sono alcuni sindaci del Pd" ha sottolineato Salvini. “Ne parleremo con l'anno nuovo, allarmare adesso famiglie e bambini mi sembra fuori luogo". (Rem)