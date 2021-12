Etiopia: forze federali riconquistano tutta l'area del fronte del North Wollo nella regione di Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze federali etiopi ed alleate hanno liberato tutta la zona del North Wollo, nella regione di Amhara, dall'occupazione del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) e delle milizie sue sostenitrici, riprendendo il controllo di Woldia, Kobo, Sanka, Gobye, Robit e Hara fino ad ora in loro possesso. Lo ha annunciato il ministro delle Comunicazioni etiope, Legesse Tulu, il quale ha sottolineato che le forze federali hanno avuto la meglio sull'aggressione del Tplf, gruppo considerato "terroristico" dalle autorità di Addis Abeba. Il risultato, ha spiegato Tulu citato dall'emittente di Stato "Fana", è stato raggiunto dopo le operazioni condotte dalla scorsa notte dall'esercito nazionale e le forze di sicurezza delle regioni di Amhara e Afar, sostenute dall'Aeronautica militare delle Forze di difesa etiopi (Endf). Nel quadro di queste operazioni, come denunciato nelle ultime ore dal portavoce del Tplf Getachew Reda, si inserisce il ripetuto bombardamento di Alamata, città situata circa 150 chilometri a nord-est di Lalibela, caduta in mano ai tigrini un mese fa e da questi ripresa la scorsa settimana dopo la riconquista delle Endf. Secondo diverse fonti, Alamata è stata bombardata tre volte negli ultimi tre giorni, provocando un alto bilancio di vittime civili: si conterebbero infatti almeno 48 morti e 100 feriti gravi, oltre a diversi stabilimenti danneggiati. (segue) (Res)