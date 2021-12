Etiopia: forze federali riconquistano tutta l'area del fronte del North Wollo nella regione di Amhara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insistenti raid aerei che l'aeronautica etiope ha compiuto nel nord del Paese a partire dal mese di ottobre miravano inizialmente a distruggere i magazzini tigrini e gli stabilimenti di assemblaggio di armi del Tplf. In poco tempo, tuttavia, i bombardamenti hanno assunto una dinamica aleatoria, guidata piuttosto dalla volontà di infondere terrore fra i combattenti tigrini e non da una lucida strategia a sostegno delle forze di terra, rimaste in diverse occasioni scoperte a fronte di milizie - quelle del Tplf ma anche dei sostenitori oromo - ben rodate ed quipaggiate. Le innumerevoli perdite avvenute sui campi di battaglia - ancora da stimare - hanno cosi' colpito duramente anche il lato federale, spingendo lo stesso primo ministro etiope Abiy Ahmed prima a rinnovare la chiamata alle armi di tutti i cittadini etiopi abili per rimpolpare le fila, poi a rendersi personalmente al fronte per galvanizzare le truppe, rilanciando una nuova fase del conflitto in cui le forze federali hanno ottenuto importanti conquiste. Dall'obiettivo di Macallè alla temuta avanzata tigrina verso la capitale Addis Abeba, la linea del fronte fluttua ora fra le regioni del Tigrè e di Amhara, allo snodo dell'importante incrocio di strade che porta a Gibuti, fondamentale sbocco al mare e fonte di approvvigionamento per Addis Abeba che i tigrini cercano di bloccare. (Res)