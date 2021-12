Francia: sondaggio, candidata repubblicana Pecresse guadagna voti su Macron ed estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana alle presidenziali francesi, Valerie Pecresse, guadagna consensi attingendo dall'elettorato del capo dello Stato, Emmanuel Macron, e dell'estrema destra. È quanto emerge da un sondaggio di Ipsos-Sopra Steria realizzato per il quotidiano “Le Monde”, secondo cui Pecresse ha guadagnato sette punti rispetto all’ultima rilevazione, attestandosi al 17 per cento di voti. La candidata repubblicana si ferma al secondo posto, dietro Emmanuel Macron che ha perso l'1,5 di consensi e raggiunge una quota del 24 per cento. Effettuato dal 7 al 13 dicembre su un campione consistente di 10.928 persone, al termine delle primarie di destra, questo sondaggio conferma la tendenza positiva di Pecresse che passa davanti a Marine Le Pen ed Eric Zemmour, entrambi fermi al 14,5 per cento. Più staccati il candidato di Europa Ecologia-I Verdi, Yannick Jadot, e il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che si fermano entrambi all'8,5 per cento. Secondo il sondaggio, la candidata dei Repubblicani ha conquistato 1,5 punti a scapito di Macron e Zemmour, oltre a guadagnare un punto su Marine Le Pen e mezzo punto sulle forze di sinistra. (segue) (Frp)