Francia: sondaggio, candidata repubblicana Pecresse guadagna voti su Macron ed estrema destra (2)

- Il sondaggio di Ipsos-Sopra Steria conferma che permangono ancora molte incertezze a meno di quattro mesi dal voto per le presidenziali previsto i prossimi 10 e 24 aprile. L'astensione rimane a un livello molto elevato: il 61 per cento degli intervistati si dichiarano certi di andare a votare ad aprile, una quota pari a 9 punti in meno rispetto a quella registrata a dicembre del 2016. Il sondaggio mostra anche che quasi un terzo degli elettori (30 per cento) ha cambiato idea negli ultimi due mesi, aumentando la volatilità con l'avvicinarsi delle elezioni, mentre il 47 per cento degli intervistati credono che la loro scelta possa ancora cambiare. In questo caso Pecresse può contare sulla base meno solida: solo il 51 per cento dei suoi elettori, infatti, la indicano come la loro scelta definitiva in vista del voto. Questo dato la pone all’ultimo posto fra i quattro favoriti, dietro Marine Le Pen col 68 per cento, Macron con il 65 per cento ed Eric Zemmour con il 61 per cento. (Frp)