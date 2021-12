Legge bilancio: Salvini, al lavoro per taglio concreto delle tasse da otto miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando ancora in queste ore e lavoreremo ancora settimana prossima perché diventi concreto il taglio delle tasse da otto miliardi. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in piazza San Babila a Milano, dove è stato allestito un gazebo del Carroccio. "Stiamo lavorando per chiedere a Draghi e al Parlamento più coraggio sul taglio delle bollette di luce e gas. Perché è vero che le famiglie in difficoltà potranno pagarle in dieci mesi, è vero che si aiuteranno alcune aziende, ma occorre trovare più soldi perché gas e luce stanno costando troppo e in prospettiva - ha aggiunto -, occorre anche che l'Italia partecipi alla ricerca sul nucleare pulito, sicuro e di ultima generazione, altrimenti rimarremo sempre dipendenti dagli altri". (Rem)