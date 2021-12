Roma: stretta sui controlli per il green pass nei locali, sanzioni fino a 4.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzati a Roma i controlli della polizia per la verifica del green pass e il rispetto della normativa anti covid, nonché per la prevenzione e la repressione dei reati. Le criticità più rilevanti sono state riscontrate all'interno di un bar nel quale la quasi totalità degli avventori, tra l'altro in numero superiore alla capienza massima consentita, è stata trovata senza mascherina. Il titolare è stato denunciato e il locale sottoposto a sequestro. Inoltre per le violazioni amministrative contestate sono state elevate sanzioni per 4.500 euro. (segue) (Rer)