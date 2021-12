Roma: stretta sui controlli per il green pass nei locali, sanzioni fino a 4.500 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno degli altri esercizi commerciali controllati sono state riscontrate altre violazioni in tema di normativa anti Covid. Di particolare rilievo anche l'intervento effettuato in Via Pinturicchio presso un locale di una famosa catena di fast food, molto frequentato da persone di ogni età, dove il titolare non provvedeva al rispetto della normativa per il contenimento del diffondersi del Covid. In particolare, oltre a non effettuare le prescritte sanificazioni del locale, non veniva accertato il possesso del green pass da parte dei clienti. All'interno, seduto al tavolo, c'era infatti un cliente privo di green pass che è stato sanzionato per 400 euro. Il titolare è stato multato per 800 euro e ha ricevuto una notifica di sospensione dell'attività per due giorni. (segue) (Rer)