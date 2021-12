Roma: stretta sui controlli per il green pass nei locali, sanzioni fino a 4.500 euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori controlli presso Piazza Campo De' Fiori e zone limitrofe hanno permesso alla polizia di verificare la corretta applicazione della normativa anti Covid attraverso il distanziamento fisico, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché la prevenzione di eventuali assembramenti. Gli agenti hanno constatato la presenza di numerosi nuclei familiari, piccole comitive e gruppi di turisti che non creavano alcun problema di ordine pubblico, motivo per il quale non si è ritenuto necessario procedere alla chiusura e limitazione del transito pedonale e veicolare attraverso la predisposizione di appositi varchi di ingresso ed uscita. Si è proceduto, al termine del servizio, alla identificazione di 154 persone con il relativo green pass, al controllo di 10 controlli esercizi commerciali e sono state effettuate 12 sanzioni al Codice della Strada. (segue) (Rer)