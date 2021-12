Roma: stretta sui controlli per il green pass nei locali, sanzioni fino a 4.500 euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in piazza Grazioli gli agenti, hanno sorpreso una donna cedere una dose di cocaina ad un cliente. Perquisita, la 33enne romana è stata trovata in possesso di 35 piccoli involucri di cellophane contenenti cocaina, oltre a 610 euro in contanti in banconote di vario taglio. Altri sette involucri di droga sono stati sequestrati all'acquirente. La successiva perquisizione dell'abitazione ha portato al rinvenimento e sequestro di un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. In tutto sono state controllate 121 persone e 9 veicoli. (Rer)