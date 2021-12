Viabilità: tre nuovi cantieri per migliorare condizioni stradali provincia Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato oggi a Ceccano e Frosinone tre nuovi cantieri per migliorare la viabilità stradale della provincia di Frosinone. Erano presenti il sindaco di Ceccano, Roberto Caligiore e il presidente del Consorzio industriale unico del Lazio, Francesco De Angelis. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. I cantieri rientrano nel pacchetto generale di 16 opere che saranno realizzate da qui al 2023, per un investimento totale di 13 milioni di euro, in accordo con il Consorzio Industriale di Frosinone e Astral. "Le buone infrastrutture sono la precondizione per rendere forte il tessuto economico della nostra regione, per creare lo sviluppo e il lavoro di cui le nostre comunità hanno bisogno. Tutto questo – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - in contemporanea con due grandi occasioni: l'arrivo delle grandi risorse del Pnrr e della nuova programmazione 21-27, che costituiscono un'opportunità eccezionale per liberare le potenzialità di una provincia come quella di Frosinone e l'avvio del Consorzio industriale unico, il più grande consorzio industriale italiano, fortemente voluto dalla Regione Lazio." (segue) (Rer)