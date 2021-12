Viabilità: tre nuovi cantieri per migliorare condizioni stradali provincia Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, le opere inaugurate oggi sono: Frosinone, rotatoria tra asse attrezzato e strada Asi 4 (671.653,99 euro) e rotatoria tra asse attrezzato e strada, Asi 7 (806.297,71 euro); Ceccano, strada di penetrazione in dx fiume Sacco, strada 7d (1 milione di euro). Gli altri interventi previsti fino al 2023 sono: a Frosinone sulla strada di penetrazione via Fontana del Sambuco, svincolo su via delle Noci (2 milioni di euro); strada di penetrazione via Centurie, via Fontana del Melo (1,2 milioni); adeguamento strada di penetrazione via Antonello da Messina" (400 mila euro); adeguamento strada via Ponticelli (400 mila euro). Ad Anagni si interverrà su: completamento Asse viario località Selciatella (1,5 milioni); manutenzione straordinaria strade secondarie Anagni in località Selciatella (800 mila euro). Ad Arpino è in programma l'adeguamento e ampliamento della strada di connessione in comune di Arpino (1 milione e 50 mila euro). A Ceprano è previsto l'adeguamento e messa in sicurezza strade adiacenti in prossimità del Polo Artigianale comunale di Ceprano (500 mila euro). (segue) (Rer)