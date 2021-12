Viabilità: tre nuovi cantieri per migliorare condizioni stradali provincia Frosinone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sora sono pianificati interventi di messa in sicurezza strada regionale di collegamento tra Sora e Frosinone, via Di Villa Carrara realizzazione di rotatoria all'intersezione tra via di Villa Carrara e la Ss 267 (500 mila euro). A Broccostella saranno svolti interventi di sistemazione e ampliamento di via Ferrazza (350 mila euro). A Ferentino, è in programma la messa in sicurezza della rotatoria Ferentino, asse attrezzato, nonché il rifacimento dell'impianto fognario sottostante per un costo stimato di 300 mila euro. Ancora saranno svolti, sugli assi stradali La Fabbrica del Bello, interventi di valorizzazione paesaggistica e mitigazione ambientale per un costo stimato di 500 mila euro e a Frosinone è in programma la rotatoria via Le Lame Tomacella per un costo stimato di 800 mila euro. (Rer)