Serbia: ministra Energia, non abbiamo siglato alcun contratto con Rio Tinto

- Il governo serbo non ha siglato alcun accordo con il gruppo anglo-australiano Rio Tinto per lo sfruttamento dei giacimenti di litio. Lo ha detto oggi la ministra dell’Energia serba, Zorana Mihajlovic, in una nota. “Lo Stato agisce sempre in modo responsabile e tutti i dati sono disponibili pubblicamente”, ha affermato Mihajlovic citata dall’agenzia di stampa “Fonet”. La ministra ha chiamato in causa l’ambientalista, Ratko Ristic, chiedendo conto sulla base di quali dati quest’ultimo afferma che l'ambiente sarà distrutto da un eventuale sfruttamento delle riserve di litio, quando si tratta di tecnologia completamente nuova, e gli studi sulla valutazione dell'impatto ambientale non sono stati ancora completati. “È un vero peccato che un professore dell'Università di Belgrado parli di un argomento così importante come l'ambiente, senza argomenti o prove”, ha detto Mihajlovic e ha chiesto a Ristic se avesse almeno uno studio che valutasse l'impatto del progetto sull’ambiente o usando l'ecologia per ottenere consensi politici. (Seb)