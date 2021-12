Tunisia: movimento “Cittadini contro il golpe” sospeso sit-in permanente a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento "Cittadini contro il golpe", che si oppone alle misure adottate dal capo dello Stato, ha sospeso il sit-in permanente in viale Habib Bourghiba annunciato ieri fino a quando "l'autorità del colpo di Stato verrà rimossa e i responsabili saranno processati”. Lo ha affermato Jawher Ben Mbarek, ex consigliere dei precedenti governi, oggi attivista e leader del movimento, in un video pubblicato su Facebook. Il sit-in sarà riorganizzato al più presto e in modo tale da consentire la resistenza in modo più efficace, ha osservato Ben Mbarek. (Tut)