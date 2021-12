Csm: Magistratura Indipendente, con proporzionale correnti ne manterrebbero il controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo valutato senza pregiudizi le linee programmatiche della riforma del Csm indicate dalla Ministra Cartabia, e riteniamo che l'individuazione di collegi più piccoli consente di superare le attuali distorsioni dimostrate dal collegio unico nazionale, che la preferenza unica impedisce comportamenti opportunistici 'di cordata', connaturati alla preferenza multipla, e che anche la scelta del turno unico elimina in radice la possibilità di accordi opachi o voti di scambio. Non è la riforma che avevamo in mente, e avremmo voluto poter ragionare tutti insieme per suggerire possibili miglioramenti. Ma oggi l'Anm ha preferito dire un 'no' secco alla riforma, si è rifiutata di coglierne i lati positivi e si è limitata a indicare come alternativa il sistema proporzionale, così affermando, con riottosa protervia, che le correnti devono continuare a mantenere il controllo del Csm. Non possiamo essere d'accordo con questa decisione, che si pone in radicale contrasto con le intenzioni di rinnovamento solo labilmente manifestate dai gruppi che compongono la maggioranza che ha approvato questo deliberato". È quanto hanno dichiarato in un comunicato i membri del Comitato Direttivo Centrale dell'Anm di Magistratura Indipendente. (Ren)