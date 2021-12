Covid: oggi nel Lazio 2.409 nuovi casi, Rt al 3,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 23.844 tamponi molecolari e 40.298 tamponi antigenici per un totale di 64.142 verifiche per la ricerca del Covid, si registrano 2.409 nuovi casi positivi, 288 in più rispetto a ieri. Sono 6 i decessi, quattro in meno rispetto a ieri, 832 i ricoverati, quattro in più rispetto a ieri; 112 le persone in terapia intensiva, una in più di ieri, e 854 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.085. È quanto emerso dalla riunione odierna della tsk force regionale sul Covid presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i casi rilevati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: Asl Roma 1, 528 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 2, 498 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 3, 59 nuovi casi e due decessi; Asl Roma 4, 154 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 5, 208 nuovi casi; Asl Roma 6, 319 nuovi casi. Nelle province si registrano 643 nuovi casi: Asl di Frosinone, 188 nuovi casi; Asl di Latina, 327 nuovi casi; Asl di Rieti, 44 nuovi casi; Asl di Viterbo, 84 nuovi casi e un decesso.(Rer)