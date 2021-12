Vaccini: nel Lazio 30 per cento adulti ha terza dose, ieri in 5 mila per prima somministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è stato superato il milione e mezzo di terze dosi di vaccino anti Covid pari a oltre 30 per cento della popolazione adulta. È quanto emerso dalla riunione odierna della tsk force regionale sul Covid presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. In totale nella giornata di ieri sono state effettuate oltre 60 mila vaccinazioni contro il Covid, il 27 per cento in più del target commissariale. Sono state circa 5 mila le prime somministrazioni.(Rer)