Lombardia: De Rosa (M5S), ottenuto impegno Regione su riapertura svincolo Bollate- Paderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un investimento complessivo stimato in 1.200.000 euro. Un risultato eccezionale che migliorerà la qualità della vita su tutto il territorio che interessa i comuni di Bollate, Cormano, Novate Milanese e Paderno Dugnano” lo spiega in una nota il capogruppo M5S in Lombardia Massimo De Rosa. “Nel Nord Milano la chiusura dello svincolo tra Bollate e Paderno aveva causato grossi problemi alla viabilità. Lunghe code, traffico e di conseguenza aumento dell’inquinamento, avevano seriamente peggiorato la qualità della vita dei residenti e dei pendolari. Per questo dico che aver ottenuto che sia messo a bilancio l’investimento per la riapertura del collegamento stradale sulla sp46 è un risultato che davvero restituirà alla cittadinanza dell’Alto milanese la giusta qualità della vita” aggiunge il consigliere regionale M5s in merito alla messa a bilancio, su richiesta del Movimento a Regione Lombardia, della “Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza e apertura del collegamento viabilistico est/ovest Bollate-Paderno Dugnano-Cormano”. (segue) (Com)