Lombardia: De Rosa (M5S), ottenuto impegno Regione su riapertura svincolo Bollate- Paderno (2)

- “Nella Conferenza di Servizi del 2013 sul progetto della Rho-Monza si era deciso di interrompere il preesistente collegamento tra via Beccaria, a Paderno Dugnano, e via La Cava, nel comune di Bollate, che avrebbe facilitato il transito veicolare sulla direttrice est/ovest - si legge nella nota del M5s - Ad oggi a Bollate esiste la complanare alla SP 46, con una nuova rotatoria e un sottopasso di servizio alla strada complanare. I comuni di Bollate, Cormano, Paderno Dugnano e Novate Milanese hanno già prodotto uno studio preliminare tecnico-economico, per il ripristino, in via definitiva, di un collegamento tra via Beccaria e via La Cava che garantisca una connessione est/ovest tra Cormano e Bollate, mediante la realizzazione di una rotatoria, di una strada e di una pista ciclabile, con un quadro economico complessivo pari a 1.200.000 euro. Regione Lombardia avrà lo scopo di promuovere un accordo di programma semplificato tali comuni per finanziare e realizzare l’intervento sovracomunale”. “Un intervento necessario e urgente – conclude De Rosa – anche perché la chiusura di quel collegamento tra Paderno e Bollate non trova oggi più motivazione, anche in vista dell’imminente riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate. Anzi, la metrotranvia rischia di causare un ulteriore sovraccarico di traffico su quei territori, se la sp46 non sarà riqualificata al più presto”. (Com)