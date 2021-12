Torino: Toffanin (FI), tragedia lascia sgomenti, sicurezza sia parte del sistema lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Torino, dove una gru è crollata causando la morte di tre operai, lascia sgomenti: un bollettino di guerra che purtroppo viene aggiornato quasi quotidianamente e che abbiamo il dovere di fermare. Lo afferma in una nota Roberta Toffanin, senatrice e responsabile nazionale del dipartimento Lavoro di Forza Italia. “Serve innanzitutto un cambio di passo culturale perché il tema della sicurezza deve diventare parte integrante del sistema lavoro: serve inoltre un patto tra lavoratori e datori di lavoro per cui ci sia reciproca collaborazione ad investire sulla prevenzione e ad applicare ogni forma di protocollo”, ha detto, aggiungendo che formazione e strumenti di sicurezza sono imprescindibili se si vuole davvero affrontare le sfide future, puntando su una crescita non solo economica ma anche sociale del Paese. “Come Forza Italia, che considera la sicurezza sul lavoro una priorità assoluta, abbiamo presentato anche nella legge di bilancio un emendamento che prevede agevolazioni fiscali per quei datori di lavoro che investono sulla sicurezza: se vogliamo davvero cambiare questo sistema, garantendo occupazione e tutelando l'incolumità delle persone, dobbiamo impegnarci tutti insieme in sinergia: istituzioni, aziende, lavoratori”, ha concluso. (Com)