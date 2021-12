Colleferro: ubriaco importuna clienti nei locali e aggredisce carabinieri, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 41enne di Segni è stato arrestato a Colleferro, in provincia di Roma, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arresto è arrivato a seguito dell'intervento dei carabinieri in via Latina dove era stata segnalata la presenza di un uomo ubriaco che stava molestando i clienti di alcuni locali della zona. Giunti sul posto i militari hanno provato a fermare il 41enne, ma questi ha reagito spintonandoli e causando lievi lesioni a un carabiniere con un calcio alla testa. L'uomo, una volta bloccato, è stato portato dal personale sanitario al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro dove i medici hanno rilevato un tasso elevatissimo di alcol nel sangue e tracce che confermavano l'uso di cocaina e cannabinoidi. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il 41enne è stato condannato, con rito abbreviato, a 5 mesi e 10 giorni di reclusione ai domiciliari. (Rer)