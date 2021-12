Energia: Germania, Rwe avverte di possibili guasti alle centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo invernale e sino al primo aprile potrebbero esserci interruzioni operative in diverse centrali elettriche nel Nord Reno-Westfalia. È quanto riferisce il quotidiano “Welt” che cita un rapporto diramato dall’operatore del sistema tedesco Rwe in cui si citano come cause di questo malfunzionamento l'aumento del rischio di problemi nelle forniture di gas naturale. Le interruzioni potrebbero interessare la centrale di Gersteinwerk, nel distretto di Unna, e diverse turbine a gas nella centrale di Weisweiler. Secondo fonti di Rwe, interpellate dal quotidiano tedesco, il rapporto ha una forma meramente precauzionale. “Con il rapporto, segnaliamo agli operatori di mercato in tempo utile e in modo trasparente uno scenario che potrebbe verificarsi questo inverno", ha detto la fonte della compagnia energetica tedesca. (Geb)