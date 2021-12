Legge Bilancio: ecco l'emendamento del governo contro le delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle aziende con almeno 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, verrà concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in maniera subordinata alla presentazione da parte del datore di lavoro di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura. Lo prevede l’emendamento del governo alla Legge di Bilancio relativo alla questione delle delocalizzazioni. Previste anche delle misure economiche nel caso in cui il piano non dovesse essere presentato o risultasse privo delle misure richieste. Come si legge nel decreto depositato oggi in commissione Bilancio dal governo, “la norma in esame, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, prevede per i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale”. (segue) (Rin)