Bosnia: Michael Murphy sarà il nuovo ambasciatore statunitense a Sarajevo

- Michael Murphy sarà il nuovo ambasciatore statunitense in Bosnia-Erzegovina dopo che il Senato Usa ha confermato la sua nomina. È quanto riferiscono i media di Sarajevo. Murphy ha delineato cinque priorità del suo lavoro davanti alla commissione per le relazioni estere del Senato, tra cui preservare e rafforzare l'integrità e la sovranità della Bosnia-Erzegovina. Il diplomatico ha annunciato il sostegno all'Ufficio dell'Alto rappresentante, all'integrazione euro-atlantica del Paese, allo stato di diritto e alla lotta alla corruzione. Murphy ha anche affermato che l'obiettivo a breve termine degli Stati Uniti è quello di attuare una riforma costituzionale mirata che porterà a una Bosnia più stabile e funzionale. Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Bosnia-Erzegovina dovrebbe arrivare il mese prossimo. Murphy ha prestato servizio in Bosnia-Erzegovina 12 anni fa, quando era a capo del dipartimento politico dell'ambasciata degli Stati Uniti a Sarajevo.(Seb)