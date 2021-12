Legge Bilancio: Capone (Ugl), da Sbarra responsabilità, serve unità non contrapposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- La fase di ricostruzione in atto e di ripartenza post pandemia impone coesione e unità nazionale: condivido, pertanto, l'invito al dialogo da parte del leader della Cisl Luigi Sbarra che ha dimostrato un grande senso di responsabilità non aderendo allo sciopero indetto da Cgil e Uil. Lo afferma in una nota Paolo Capone, segretario generale Ugl, in merito alla manifestazione nazionale della Cisl. “Non è il momento della contrapposizione e del conflitto ma del confronto costruttivo e della proposta: come Ugl, auspichiamo da tempo la necessità di un patto per il lavoro e lo sviluppo del Paese”, ha detto, rinnovando l'appello alla convocazione di un tavolo fra governo e parti sociali per proseguire la discussione sulle riforme necessarie a rilanciare l'occupazione. “Fondamentale, dunque, riaffermare un nuovo modello di rappresentanza sindacale, orientata a favorire la partecipazione dei lavoratori e il rinnovamento delle relazioni industriali”, ha concluso. (Com)