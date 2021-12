Viabilità: Aspi, su A4 Mi-Bs chiusura notturna stazione di Palazzolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota la società Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio o di Rovato. Si ricorda che la stazione di Ponte Oglio rimane chiusa, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire l'esecuzione di approfondite indagini propedeutiche alla definizione del progetto di ammodernamento, che prevede l'adeguamento ai nuovi standard previsti dalle più recenti linee guida introdotte dal ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, del viadotto sul fiume Oglio. (Com)