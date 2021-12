Legge Bilancio: Renzi, procedure parlamentari inaccettabili ma ottime novità nei contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Legge di Bilancio sarà votata la prossima settimana. Sinceramente credo che anche quest’anno le procedure parlamentari siano state inaccettabili. Ormai viviamo in un sistema parlamentare in cui il bicameralismo è stato superato di fatto. Peccato, non è la strada costituzionalmente corretta”. Così, nella sua “Enews” settimanale, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Detto questo, “ci sono ottime novità nella Legge di Bilancio. Spero solo che si abbandoni l’idea di intervenire sull’esame di maturità: ragazzi e professori hanno bisogno di certezze, non si può cambiare idea sull’esame a gennaio per il giugno successivo”, conclude Renzi. (Rin)