Regno Unito: O’Leary (Ryanair) critica la gestione sanitaria anti Covid del governo Johnson

- Se gestiste un'impresa, non assumereste Boris Johnson, Michael Gove o Priti Patel: “Sono tutti idioti”. Sono le durissime parole dell’amministratore delegato di Ryanair, Micheal O’Leary, in un’intervista al quotidiano britannico “The Times”. "C'è un’isteria di massa sulla variante Omicron (del Covid-19) generalmente guidata da Downing Street e Boris Johnson, probabilmente per coprire tutti i pasticci del partito avvenuti 12 mesi fa”, ha detto O’Leary. “Penso che quest’approccio mostri l'inetta leadership politica nel Regno Unito che non ha eguali nel resto d'Europa. Non sono tutti nel panico in Italia, in Spagna, in Germania o nei Paesi Bassi”, ha detto l’Ad di Ryanair. Interpellato sulle nuove restrizioni ai viaggi annunciati da alcuni Paesi europei, fra cui la Francia, O’Leary ha affermato che la soluzione non possono essere i test anti Covid da effettuare ogni due giorni, quanto piuttosto andare a limitare le possibilità delle persone non vaccinate. “Non ho difficoltà ad affermare alle persone: potete volare ma dovete essere vaccinati", ha detto. “Rispettiamo pienamente il vostro diritto a non essere vaccinati, se siete una di quelle frange di persone che credono che questa sia una cospirazione del governo, una grande cospirazione farmaceutica. Ma se non siete vaccinati non potete andare al supermercato o in farmacia. Non dovreste essere ammessi all'ospedale se non siete vaccinati", ha aggiunto provocatoriamente O’Leary.(Rel)