Covid: Bernini (FI), linea Italia antidoto a nuove chiusure

21 luglio 2021

- “Il no franco-tedesco sui test ai confini introdotti dall’Italia era prevedibile, ma non sposta di un millimetro il giudizio positivo su una misura che serve ad arginare la variante Omicron sulla quale abbiamo un vantaggio che sarebbe assurdo sprecare. L’importante è che il Consiglio europeo abbia deciso di lasciare ai Paesi membri la libertà di agire come ritengono più opportuno, e che abbia uniformato la durata del green pass". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. I 105 milioni di dosi somministrate "dimostrano che la nostra campagna vaccinale sta procedendo speditamente: è una corsa contro il tempo per trovarsi preparati quando la quarta ondata raggiungerà il suo picco e scongiurare così il rischio delle nuove chiusure a cui Francia e Germania sono già state costrette”, conclude la presidente.(Com)