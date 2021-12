Infrastrutture: comunità basca contraria a progetto ferroviario alta velocità Sud-Ouest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità delle province basche francesi si è espressa oggi contro il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità per Tolosa e Dax. I membri eletti della comunità hanno votato oggi a Bayonne a larga maggioranza la loro opposizione di principio a questo progetto di 14,3 miliardi di euro, respingendo il contributo di 45,8 milioni di euro richiesto alla loro comunità. L’LGV Sud-Ouest, che dovrebbe far risparmiare un'ora di viaggio per chi è diretto a Tolosa e 20 minuti per coloro che si recano a Dax, dovrebbe essere finanziato per il 40 per cento dallo Stato, per il 40 per cento dagli enti locali dell'Occitania e della Nuova Aquitania e per il 20 per cento dall'Unione europea. La comunità basca è stata l'ultima delle 27 interessate ad esaminare questo progetto, rilanciato in primavera dal governo. Se le comunità dell'Occitania hanno rapidamente accettato di raccogliere 2,2 miliardi di euro, quelle della Nuova Aquitania non sono riuscite a raccogliere tutti gli 1,7 miliardi di euro loro richiesti nel piano di finanziamento. (Frp)