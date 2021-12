Milano: inaugurata a Palazzo Pirelli la mostra “La chiesa copta in Lombardia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi nello spazio eventi di Palazzo Pirelli la mostra "La Chiesa Copta in Lombardia: una storia, una presenza" realizzata dalla stessa Chiesa Copta, di cui i cristiani copti che vivono in Lombardia sono registi, narratori, protagonisti nelle immagini e nei testi che li illustrano e descrivono. Oltre al vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti all'inaugurazione sono intervenuti l’arcivescovo di Milano Mario Delpini e Antonio Anba vescovo della Diocesi cristiana copta ortodossa di Milano. L'inaugurazione è stata accompagnata da una preghiera in musica in lingua copta, un inno di benvenuto per i vescovi e di festività natalizia. "Come istituzione guardiamo sempre con favore alle iniziative che contribuiscono alla coesione sociale e al bene comune - ha dichiarato il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti- e questa mostra va indubbiamente in questa direzione in quanto frutto del dialogo costruttivo tra copti e cattolici e nello stesso tempo significativo segnale di ecumenismo che rafforza la reciproca conoscenza e la stima tra le due confessioni religiose. I cristiani copti di Lombardia hanno saputo organizzarsi e oggi la Diocesi della Chiesa Copta ortodossa di Milano è una realtà che riunisce una straordinaria comunità di persone, pienamente integrata nella vita sociale ed economica della Regione, una comunità che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare per l'importanza del valore religioso che rappresenta e per il contributo positivo anche per quanto riguarda le dimensioni del lavoro e della capacità imprenditoriale". (segue) (Com)