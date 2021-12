Milano: inaugurata a Palazzo Pirelli la mostra “La chiesa copta in Lombardia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La storia dei monumenti scrive la storia del potere: la storia scritta con i libri e i papiri che sfidano i secoli, la storia del dialogo tra i padri della Chiesa con la cultura e l'Egitto nei millenni ne è un esempio straordinario – ha dichiarato l'arcivescovo Mario Delpini - Ma, poi, c'è la storia che si scrive con la celebrazione delle sante liturgie, con la carità, e questa racconta la storia dei popoli. Infine, c'è la storia che si scrive con il sangue dei martiri, come quella illustrata da questa mostra che narra alcuni episodi drammatici. Forse questa storia non è sempre documentata, anche se in questa mostra la si racconta, ma è quella che più viene custodita nel libro della vita di Dio. La presenza a Milano della Chiesa Copta, antica, molto operosa, particolarmente intraprendente e creativa, è tenacemente fedele a questa storia. Che questo evento si svolga in una sede istituzionale è un augurio per dire che tutti coloro che sono residenti in Lombardia hanno un luogo dove possono incontrarsi, una società che li accoglie e valorizza, che li incoraggia a scrivere la loro storia. Questa è la mia gratitudine per Regione Lombardia, la mia ammirazione per la chiesa copta e il mio augurio: chi visita questa storia sia incoraggiato a praticare la celebrazione e la solidarietà e ad essere coraggioso anche nelle prove”. "La presenza dei luoghi della Chiesa Copta – ha dichiarato Antonio Anba - consente ai cittadini che risiedono oggi sul territorio di vivere appieno il Cristianesimo e tramandare gli insegnamenti del Signore Gesù quali l'amore, il rispetto reciproco e la convivenza con il prossimo, qualità fondamentali e necessarie soprattutto per il periodo in cui viviamo. Siamo lieti che questa mostra si svolga qui a Palazzo Pirelli a motivo dell'importante presenza delle nostre famiglie e dei nostri giovani su tutto il territorio lombardo. I fedeli della Diocesi Copta sono presenti in Regione Lombardia fin dagli anni Settanta”. L'esposizione racconta, attraverso un percorso che si articola in una ventina di pannelli, la storia dei copti sedimentata a partire dal primo secolo della predicazione cristiana. Una Chiesa che conta anche numerosi martiri, sacrificati dalle bombe del terrorismo fondamentalista. La mostra è aperta al pubblico dal 20 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 (ad esclusione del 6 e 7 gennaio) con i seguenti orari: lun-gio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso 12.30/16.30), venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Info e prenotazioni sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (Com)