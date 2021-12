Francia: Taubirà sostiene le Primarie popolari, ultima opportunità per unione di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra della Giustizia francese Christiane Taubira sostiene le Primarie popolari del centrosinistra in vista delle presidenziali del 2022. Dopo aver annunciato ieri che starebbe “valutando” la sua candidatura alle presidenziali, oggi Taubira rilancia e sostiene le primarie, già proposte dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, indicandole come “l’ultima opportunità per costruire un’unione” della sinistra. Taubira ha affermato di voler "continuare ad andare avanti con determinazione nel rispetto di tutti". "Ho già detto ad alta voce in diverse occasioni quanto mi senta bene riguardo a questo processo democratico e generazionale”, ha detto Taubirà parlando di Primarie Popolari, un’iniziativa volta a collegare le aspirazioni della società civile e dei partiti di sinistra. “I fondatori di Primarie Popolari hanno dato credibilità al processo. Gli hanno dato autonomia" e "spetta proprio a loro precisare le regole”. Christiane Taubira è una delle 10 candidate selezionate da Primarie Popolari, un processo cui il leader di La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, e l’esponente di Europa Ecologia I Verdi, Yannick Jadot, si sono rifiutati di partecipare. Il voto delle Primarie popolari si terrà fra il 27 e il 30 gennaio e quasi 300 mila persone si sono già iscritte per partecipare. (Frp)