Lavoro: Bernini (FI), sicurezza nei cantieri emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “La tragedia di stamani, con la morte di tre operai a causa del crollo di una gru, ripropone in tutta la sua enormità la questione cruciale della sicurezza nei cantieri. Siamo di fronte a una strage silenziosa che norme e protocolli non riescono a fermare e che assume sempre più i contorni di un’emergenza nazionale". Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, secondo cui "bisogna fare di tutto per garantire incentivi e agevolazioni ai datori di lavoro che investono sulla sicurezza, ma servono prima di tutto maggiori controlli potenziando prevenzione e servizi ispettivi. Alle famiglie delle vittime la vicinanza e il cordoglio dei senatori di Forza Italia”.(Com)