Libia: consigliere Onu Williams incontra premier Dabaiba e Haftar

- La consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha incontrato oggi alcuni candidati presidenziali e parlamentari registrati, a Tripoli, Misurata e Bengasi. Lo ha scritto la diplomatica statunitense su Twitter, pubblicando le foto degli incontri separati con il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdelhamid Dabaiba, con il generale Khalifa Haftar, e con l'ex ministro dell'Interno, Fathi Bashaga. "Ho intenzione di incontrare più candidati nei prossimi giorni per sentire da loro le loro opinioni sul processo elettorale e la via da seguire", ha aggiunto Williams. (Lit)