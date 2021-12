Campidoglio: Nanni (CC), su bilancio chiederemo interventi su opere infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella discussione sul bilancio in Campidoglio, per quanto riguarda le opere infrastrutturali, la lista Civica Calenda presenterà diversi interventi. Lo riferisce in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Civica Calenda. "Negli anni scorsi - spiega Nanni - abbiamo più volte sollecitato interventi di collegamento, di ricucitura, di manutenzione, di riqualificazione, purtroppo rimasti inascoltati. Facciamo riferimento a interventi viari, di edilizia scolastica, su impianti sportivi comunali. In diversi casi sono interventi già progettati e finanziati come ad esempio la realizzazione della scuola di Colle degli Abeti o che aspettano di essere ricostruite come la pista di atletica di Tor Tre Teste, impraticabile dal 2018. Decine di piccoli e medi interventi - conclude Nanni - che cambierebbero la qualità della vita di molti quartieri della nostra città che ci auguriamo vengano attuati al più presto". (Com)