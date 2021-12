Trasporti: De Salazar (Lega), su ripristino tram 2 si doveva fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino odierno del servizio del tram 2 a Roma che attraversa anche il Municipio II "è di buon auspicio soprattutto per gli utenti che da oltre un anno viaggiavano stipati sui bus sostitutivi" ma è anche "la dimostrazione che l'intervento di manutenzione previsto per tutta la tratta non è stato effettuato". Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega al Municipio Roma II, Francesco De Salazar. "Il cronoprogramma Atac - aggiunge - prevedeva lavori fino alla fine di febbraio con l'installazione di nuove rotaie lungo tutta la tratta, la realizzazione di nuovi impianti anti-stridio e sistemi antivibranti utili a garantire tanto la ripresa in sicurezza del servizio quanto la tutela di chi risiede negli edifici a ridosso della tramvia. Purtroppo - sottolinea il consigliere - a parte il tratto finale di viale Tiziano, viale Pinturucchio, piazza Mancini, via Poletti e via Masaccio, il resto della linea non è stato oggetto di intervento. Da stamane alcuni residenti segnalano vibrazioni ai propri edifici oltre a un forte stridio al passaggio del tram. La nuova giunta capitolina sulla scia della vittoria elettorale ha accelerato sulla ripresa del tram 2, limitandosi a una romanella, senza conoscere a fondo le croniche problematiche di un servizio che sono rimaste invariate. Si è persa un'occasione per investire in modo adeguato su tutta la linea del 2 e, considerato che da tredici mesi il servizio su ferro era sospeso, si doveva fare di più".(Com)