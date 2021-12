Europa orientale: premier polacco Morawiecki , Ue sostenga l'indipendenza dei suoi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe sostenere i suoi vicini orientali e includere la questione della loro indipendenza e sicurezza nella sua agenda. Lo ha affermato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki nel podcast pubblicato ogni sabato dal governo di Varsavia. Morawiecki ha affermato che "la Russia ha scelto la strada del confronto aperto, la cui posta in gioco è assorbire nella sua sfera l'influenza dei paesi dell'Europa centrale e orientale". "Ecco perché l'Unione europea dovrebbe sostenere lo sviluppo dei Paesi di questa regione come forma di solidarietà e adoperarsi per rafforzare la loro indipendenza", ha sottolineato il premier polacco. Morawiecki ha informato che prima della riunione di giovedì del Consiglio europeo ha preso parte al vertice del Partenariato orientale, un programma europeo di vicinato rivolto a Ucraina, Georgia, Moldova, Armenia e Azerbaigian. "Il Cremlino ha interpretato questa iniziativa non come un'azione per costruire buone relazioni in Europa, ma come un'azione contro la Russia", ha sottolineato il premier polacco. (Vap)