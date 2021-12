Bosnia: inviato Usa Escobar, azioni di Dodik sono "attacco al cuore degli accordi di Dayton"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia-Erzegovina è uno dei paesi con il più elevato tasso di corruzione in Europa e "la maggior parte delle minacce" agli accordi di pace di Dayton provengono dall’esponente serbo della presidenza tripartita Milorad Dodik. Lo ha detto l'inviato speciale degli Stati Uniti nei Balcani occidentali, Gabriel Escobar, all’emittente televisiva statunitense “Cnn” e citato anche dal portale locale bosniaco “Klix”. “Se si guarda a quello che è successo nell'ex Jugoslavia, su sette Paesi, due sono membri dell'Unione europea, quattro sono membri della Nato e molti hanno ottenuto importanti successi economici. Dei sei Paesi dei Balcani occidentali, quattro stanno facendo progressi verso l’integrazione nell'Ue", ha detto Escobar. La Bosnia è inefficiente nell'attrarre investimenti esteri diretti e il settore pubblico rappresenta il 70 per cento dell'economia totale, tutto a causa dell’ampia diffusione della corruzione, ha affermato Escobar. "E' un contesto di crisi", ha aggiunto l’inviato Usa. Escobar ha affermato che gli Stati Uniti e l'Ue stanno lavorando per prevenire gli attacchi di Dodik alle istituzioni statali, che ha definito attacchi al "cuore di Dayton". Come altro obiettivo, l’inviato ha indicato il ritorno dei rappresentanti politici dei serbi nelle istituzioni centrali, aggiungendo che vuole ottenere uno Stato più funzionale attraverso modifiche alla legge elettorale e revisioni parziali della Costituzione. (Seb)