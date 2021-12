Paesi Bassi: Covid, atteso in serata annuncio di una nuova serrata prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi dovrebbero adottare nuova serrata per arginare il Covid-19 prima di Natale. È quanto ci si attende dall’intervento previsto questa sera del primo ministro Mark Rutte in cui dovrebbe annunciare un nuovo inasprimento delle misure restrittive, stando a quanto riferito dal governo. L'organo consultivo del governo nei giorni scorsi ha consigliato misure rigorose a causa della variante Omicron del coronavirus in rapida diffusione. Una decisione in merito dovrebbe essere presa dopo una riunione d'emergenza prevista nel pomeriggio. Gli esperti hanno raccomandato la chiusura di quasi tutti i negozi ad eccezione di supermercati e farmacie. Chiusi anche ristoranti, sport, cultura, cinema e scuole. Al momento è in vigore una chiusura delle attività serale che prevede che tutti gli esercenti, a eccezione dei supermercati, devono chiudere alle 17 ora locale. I dati della città di Amsterdam mostrano che il numero di contagi con variante Omicron sta raddoppiando ogni due o tre giorni e gli esperti sanitari olandesi si aspettano che questa variante possa diventare quella dominante nella capitale anche prima di Natale. Gli ospedali, in particolare, sono ancora sotto una pressione così elevata che gli esperti temono che non saranno in grado di far fronte a un ulteriore afflusso di ricoveri. (Beb)