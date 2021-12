Difesa: Russia sviluppa nuovo missile guidato equipaggiabile anche su droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha sviluppato un nuovo missile guidato, l'X-BPLA, che potrà essere utilizzato come parte del sistema di armamento per droni ed elicotteri. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” una fonte dell'industria della difesa. "L’X-BPLA è un nuovo sviluppo basato sui missili guidati del sistema Kornet-D. Diventerà parte del sistema di armamento dei droni da combattimento, ad esempio Forpost e Inokhodets, così come dell'elicottero Ka-52", ha detto la fonte. Il missile ha avuto diversi lanci di successo da un elicottero Ka-52M e da droni Inokhodets, Forpost e Altius, ha aggiunto la fonte. (Rum)